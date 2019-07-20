وعد القدو لـ”المعلومة”: العقوبات الأميركية بحقي تهدف لإعادة داعش الى نينوى

2019/07/20 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق امر لواء 30 في الحشد الشعبي وعد قدو “ابو جعفر الشبكي، السبت، على قرار الولايات المتحدة بادراجه ضمن قائمة الارهاب، مشيرا الى ان القرار جاء لدعم مخطط لاعادة نشر “ داعش” في سهل نينوى.وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ادراجي ضمن لائحة الارهاب الأميركية مع مجموعة اسهمت في قتال تنظيم داعش الارهابي […]

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