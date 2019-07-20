وزير الخارجية البريطانية: أخشى أن تكون إيران سلكت “طريقاً خطيراً”

2019/07/20 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعبّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، السبت، عن خشيته أن تكون إيران قد سلكت “طريقاً خطيراً”، مجددًا قوله بأن رد بريطانيا سيكون مدروساً وقوياً على احتجاز إيران لناقلة لها.

وكتب هنت على موقع تويتر، بحسب وكالة روتيرز، أنه “يخشى أن تكون إيران سلكت طريقاً خطيراً بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة”.

وأشار هنت إلى أن “تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقاً خطيراً من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق”.

وأضاف “كما قلت أمس، سيكون ردا مدروساً لكن قوياً.



نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1 لكننا سنضمن سلامة شحننا”.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة إيرانية (جيرس 1) في مضيق جبل طارق يوم الرابع من تموز/يوليو للاشتباه بأنها تهرب نفطاً إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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