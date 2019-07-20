وزير الخارجية يبحث مع الأمم المتحدة مساندة العراق بإعادة اعمار البنى التحتية للمناطق المحررة

2019/07/20 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، السبت (20 تموز 2019)، العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن مع وزير الدولة لشؤُون الكومنولث، والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، أحمد عن ويمبلدون.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكيم التقي مع اللورد أحمد عن ويمبلدون، وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا ايضا أهمـية تضافر الجهود، والتعاون من أجل تعزيز أمن، واستقرار المنطقة، ومساندة العراق في إعادة إعمار البُنى التحتـية للمدن المحررة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك"، مبينا أن "هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل، والتنسيق الدائم، والمستمر في الموضوعات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين."

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، 20 تموز، 2019، قصف 5 اهداف داعشية على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية قصفت 5 أهداف داعشية في قرى سبيعات والميتة على الحدود بين ديالى وصل

بغداد اليوم _ بغداد

حذر ناشطون مدنيون، السبت (20 تموز 2019)، من المضي بإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقافه باسم (فقيه المحكمة)، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وإبعاده عما اعتبروه &

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، السبت (20 تموز 2019)،إجراءاتها التحقيقية أثمرت عن إعادة ملكية عقار في بابل إلى الدولة، مبينة أن ملاكات مكتب تحقيق بابل في الهيأة سبق لها أن ضبطت أصل إضبارة العقار الذي تبلغ قيمته التقديرية (6,000,000,000) ملي

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