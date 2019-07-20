مصدر: اغلاق كافة مداخل قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد

2019/07/20 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، انه" تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر شمال بغداد اغلقت القوات الأمنية في الطارمية مداخل القضاء من جهة العبايجي وطريق الشط والمشاهدة والزملة".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لا يسمح بخروج ودخول المواطنين الى القضاء الا في الحالات الانسانية".انتهى..م.م

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