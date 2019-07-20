2019/07/20 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة 12/ تقديم رافد عدنان /احلام العبيدي / يوم 2019/7/20) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hdWgbYk1_JY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة 12/ تقديم رافد عدنان /احلام العبيدي / يوم 2019/7/20) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة 12/ تقديم رافد عدنان /احلام العبيدي / يوم 2019/7/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).