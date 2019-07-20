2019/07/20 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر وفد مكتب المرجع اليعقوبي (دام ظله) احتفالية مشروع صندوق إسكان شهداء الحشد الشعبي في قاعة الشهيد حيدر المياحي في بغداد .إذ تشكل الوفد من الشيخ محمد علوان البهادلي مدير العلاقات , والشيخ حيدر الازيرجاوي ممثل لمنطقة الرصافة الأولى , وأيضا الشيخ صلاح رسيتماوي عن ممثلية الرصافة الثانية وثائر شمس من المكتب الإعلامي للمرجعية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



وفد من مكتب المرجع اليعقوبي يحضر احتفالية مشروع صندوق إسكان شهداء الحشد الشعبي النعيم نيوز.

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