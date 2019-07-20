عبد المهدي يوجه هندسة الحشد بتعبيد الطرق الميسمية وكري الانهر شمالي بغداد

2019/07/20 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، مديرية هندسة الحشد الشعبي بتعبيد الطرق الميسمية وكري الانهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد واقامة مشاريع خدمية بالتنسيق مع ادارة المحافظة عقب انتهاء عمليات ارادة النصر الثانية.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي […]

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