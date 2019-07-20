2019/07/20 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس شورى حزب الدعوة، الخميس، دعمه لقرار مؤتمره الأخير والمتضمن اعادة انتخاب نوري المالكي امينا عاما للحزب.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "إن "مجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية في جلسته الاولى اليوم يؤكد دعمه لقرار الموتمر السابع عشر بإعادة انتخاب السيد نوري المالكي أميناً عاما للحزب".

يشار الى أن حزب الدعوة الإسلامية في اعاد، في (13 تموز 2019)، انتخاب نوري المالكي، أميناً عاماً للحزب، خلال الانتخابات الحزبية التي جرت في محافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس شورى الدعوة يؤكد دعمه لقرار إعادة انتخاب المالكي أميناً عاما للحزب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس شورى الدعوة يؤكد دعمه لقرار إعادة انتخاب المالكي أميناً عاما للحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).