تأهل أربعة رباعين عراقيين الى بارالمبياد طوكيو 2020

2019/07/20 | 13:08

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(المستقلة)/هشام السلمان /..ضمن اربعة رباعين عراقيين التأهل الرسمي للدورة البارالمبية المقبلة التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

وضمن الرباع فارس سعدون الذي أحرز مساء الجمعة الوسام البرونزي في بطولة العالم الجارية حاليا في العاصمة الكازاخستانية ( نور سلطان ) التأهل اضافة الى ثائر عباس، و رسول كاظم، والرباعة حنان علي.

وحقق الرباعون الاربعة الارقام التأهيلية في بطولة العالم بكازاخستان بالرغم من شراسة المنافسة وقوة الرباعين المتواجدين بسبب المشاركة الكبيرة لدول العالم بعد ان شاركت في منافسات هذه البطولة 79 دولة .

وواجه المنتخب العراقي ظلما تحكيميا كبيرا وواضحا طيلة ايام البطولة، مما دفع برئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عقيل حميد الى تقديم اعتراض رسمي للجنة الحكام التي استمعت الى كل التفاصيل التحكيمية الخاطئة والتي أثرت على نتائج بعض الدول ومنها العراق.

وسيتم ارسال مقاطع من الفديوات المسجلة للمنافسات الى لجنة الحكام ( حسب طلبها ) والتي تظهربشكل واضح وجلي مدى تمادي البعض من حكام البطولة بعد ان ابتعدوا عن حيادية التحكيم حيث اعلن الحكام نتائج ايجابية لرفعات بعض الدول وهي خاطئة ومنحوا نتائج سلبية للبعض الاخر من رباعي الدول بينها العراق بينما هي رفعات صحيحة ولاغبار عليها.

في الوقت نفسه اقترب الرباع الشاب أحمد مصطفى من الذهاب الى البارالمبياد مع زملائه الاربعة الاخرين ،وينتظر حسم بطاقته التأهلية الى طوكيو بعد المشاركة في بطولة فزاع ( كاس العالم ) التي تقام في الامارات شهر شباط من العام المقبل.

يذكر ان الرباع العراقي فارس سعدون حقق الوسام البرونزي بعد ان نجح في رفع 235 كغم وحاول في الرفعة التالية رفع 250 كغم الا ان الاخطاء التحكيمية التي وقع فيها حكام المناقسات حالت دون حصوله على وسام أعلى من البرونز الذي تأهل به الى البارالنبياد المقبل 2020.

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