2019/07/20 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الحرس الثوري" الايراني .. يعلن "احتجاز" ناقلة نفط بريطانية ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الحرس الثوري" الايراني .. يعلن "احتجاز" ناقلة نفط بريطانية ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).