عماد علي - الجيل الكوردستاني المغبون

2019/07/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي السؤال هو اي جيل محظوظ و لماذا و ايهم هو المغبون و ما السبب في غبنه؟ هل الظروف الموضوعية هي التي تحدد ما يكون عليه اي جيل بعيدا عن الذاتية و طبيعة الفرد و خصوصياته و نظرته الى الحياة؟ هل التاريخ و الجغرافيا و ما يحويانها من مسارات سياسية و اقتصادية و ثقافية هي من اهم عوامل الوضع المعيشي لجيل معين ام لا علاقة لحياة الفرد اوالجيل بشكل كامل بما يتسم به الزمان الذي يولد و يترعرع فيه؟ هل القدر له الدور......

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