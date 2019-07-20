محمد زكريا توفيق - يوم جميل من الزمن الجميل

2019/07/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق كنا ثلاثة أطفال تتراوح أعمارنا بين العاشرة والحادية عشر.أنا وطفل ثان، أصبح محاميا فيما بعد، ثم عضوا في مجلس الشورى، ثم مجلس الشعب لعدة دورات متتالية، اسمه رفعت.الطفل الثالث اسمه حسين، لا أعلم عنه شيئا منذ الطفولة.ونحن في طريقنا للمدرسة، قررنا الهرب للتحرر والانطلاق إلى الحقول، بحجة الاستذكار في الهواء الطلق.لقد اقترب العام الدراسي من نهايته، ولم تعد المدرسة جادة في تسجيل مرات الغياب......

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