مجلس الأنبار: الحكمة حوّل افتتاح مكتبه الى تظاهرة واستدراج الشباب بالتعيينات

2019/07/20 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوضح مجلس محافظة الانبار، السبت، حقيقة تنظيم تيار الحكمة تظاهرة وسط مدينة الرمادي، فيما اتهم التيار باغراء بعض الشباب بالاموال والتعيين لحضور حفل افتتاح مكتبه.وقال عضو المجلس طه عبد الغني الهزيماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عددا من المنظمين لافتتاح مكتب تيار الحكمة في الرمادي استغلوا بعض الشباب وحثوهم على الحضور الى مكان […]

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