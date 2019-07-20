2019/07/20 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس سير عمليات ارادة النصر شمالي بغداد بمرحلتها الثانية والتي انطلقت صباح اليوم 20 تموز 2019.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يتابع سير عمليات ارادة النصر شمالي بغداد بمرحلتها الثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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