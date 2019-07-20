قائد شرطتها لـ”المعلومة”: ديالى اول محافظة تعالج ملف تشابه الاسماء في مذكرات القبض

2019/07/20 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اكد قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، السبت، أن محافظته هي اول محافظة على مستوى البلاد عالجت ملف تشابه بالاسماء في مذكرات القبض الرسمية.وقال العبادي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” جهود قيادة شرطة ديالى مع القضاء اتت ثمارها في ايجاد حلول جذرية لملف تشابه الاسماء في مذكرات القبض الرسمية مؤكدا بان ديالى هي […]

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