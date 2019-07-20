الحشد يستمر بالتقدم في 4 محاور من الجهة الشمالية باتجاه مناطق حزام بغداد

2019/07/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا، ان" الحشد الشعبي والقوات الأمنية تواصل التقدم من أربعة محاور باتجاه مناطق حزام بغداد من الجهة الشمالية للعاصمة".وكانت القوات الامنية اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "ارادة النصر".انتهى..م.م

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