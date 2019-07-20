2019/07/20 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان ،اليوم السبت، عن اطلاق البحث الميداني للاسر التي حدثت عناوينها الكترونيا.وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلقته وكالة صدى ،أن ” عبد الزمان اعلن اطلاق البحث الميداني يوم الاثنين المقبل للاسر التي حدثت عناوينها الكترونيا “.واوضح ،أن “الاسر المشمولة وهي الاسر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يطلق البحث الميداني للاسر المشمولة بالاعانات الاجتماعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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