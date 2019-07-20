العراق يبلغ الأمم المتحدة دعمه العودة الطوعية للنازحين

2019/07/20 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، السبت، عن دعم الحكومة العراقية العودة الطوعية وليس القسرية للنازحين، مشيرا إلى الوزارة تنتظر من المجتمع الدولي خطوات اكبر في التحرك لمساعدتها بتذليل التحديات التي تواجه النازحين.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل وفد اليونامي لدى العراق السيدة […]

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