السعودية تعلن استقبال قوات أميركية لـ”حفظ أمن المنطقة”

2019/07/20 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رسمياً استقبال قوات أميركية للمساعدة في “المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها”.

افاد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه “انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، إن “استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعاً إضافياً ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا”.



(النهاية)

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