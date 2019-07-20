2019/07/20 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت الكتيبة المدفعية للجيش العراقي اهدافا مهمة لتنظيم داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر اليوم ان الكتيبة المدفعية للجيش قصفت اهدافا مهمة لتنظيم داعش في قرى سبيعات والميتة المهجورة منذ سنوات بسبب نزوح اهاليها على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين والقريبة من ناحية العظيم شمال بعقوبة .واضاف ان القصف نفذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف أهداف مهمة لداعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف أهداف مهمة لداعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).