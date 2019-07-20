هيبة الدولة و الحكومة على مقياس محافظ واسط : اهان الرتبة العسكرية أولا ماذا عن هيبة الدولة ؟!

2019/07/20 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عقدت عشيرتا محافظ واسط محمد المياحي والضابط المعتدي عليه محمد الطائي جلسة صلح وتراضي لتقديم الاعتذار الى الضابط الطائي الذي تعرض الى اعتداء واهانة من قبل المياحي في سيطرة اللج قبل ايام

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