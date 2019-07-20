2019/07/20 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، السبت، أن إجراءاتها التحقيقية أثمرت عن إعادة ملكية عقارٍ في بابل إلى الدولة، مبيِّنةً أن ملاكات مكتب تحقيق بابل في الهيأة سبق لها أن ضبطت أصل إضبارة العقار الذي تبلغ قيمته التقديرية (6,000,000,000) مليار دينار.وذكر بيان للهيئة وتلتقه وكالة صدى، أن “محكمة استئناف بابل / الهيأة الاستئنافية الأولى أصدرت قراراً بإعادة تسجيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تعيد إلى بلدية الحلة ملكية عقار بقيمة 6 مليارات دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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