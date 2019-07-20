منظمة المانية تحيي ذكرى الإبادة الايزيدية في ديسلدورف الألمانية

2019/07/20 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ديسلدورف اعلن منظمة المانية عن إحياء الذكرى الخامسة للابادة الجماعية الايزيدية يوم 02.08.2019 المقبل في مدينة ديسلدورف وسط المانيا بحضور شخصيات المانية وايزيدية.منظمة دياكوني التي تبنت إقامة مؤتمر إحياء الذكرى الخامسة للابادة الجماعية الايزيدية في مدينة ديسلدورف بالتعاون مع عدة منظمات منها المجلس المركزي الاستشاري الأيزيدي في المانيا ووزارة الهجرة والعائلة …

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