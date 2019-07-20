إيران تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية

2019/07/20 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية في معاونية العلوم والتكنولوجيا، السبت، عن توطين 97 في المئة من احتياجات البلاد بمجال الادوية، مشيرا إلى أن الاستغناء ايران عن الانواع الاجنبية من العقاقير بشكل كامل خلال عامين.وقال رئيس مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية في معاونية العلوم والتكنولوجيا بمكتب رئاسة الجمهورية اسماعيل قادري فر، انه “وفقا لما اعلنته […]

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