رئيس الوزراء يوجه هندسة الحشد بإقامة مشاريع خدمية بمناطق شمالي بغداد

2019/07/20 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم السبت، مديرية هندسة الحشد الشعبي بإقامة مشاريع خدمية وتعبيد الطرق النيسمية وكري الأنهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد، عقب انتهاء المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر.وقال إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “عبد المهدي وجه خلال […]

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