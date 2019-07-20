2019/07/20 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت شركة إنستغرام تجربتها الجارية، بإخفاء أرقام “الإعجاب” التي تحصل عليها كل صورة، إلى 6 دول جديدة، مما قد يكون علامة على خطة عالمية من الشركة، لإخفاء أرقام “الإعجاب” على الصور عالمياً. وبدأت الشركة التابعة لفيسبوك ، بتجربة إخفاء أرقام “الإعجاب” التي تحصل عليها كل صورة، في مايو الماضي، في كندا فقط، ولكنها أعلنت مؤخرا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزة جديدة ستبهر رواد الإنستغرام النعيم نيوز.

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