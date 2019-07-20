الحشد يباشر بعمليات تطهير المناطق الواقعة بين الانبار وبغداد وجنوب سامراء

2019/07/20 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قطعات اللواء 313 بالحشد الشعبي، السبت، بعمليات تطهير المناطق الواقعة بين شرق الانبار وشمال بغداد وجنوب سامراء من دنس داعش.يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا صباح اليوم السبت 20 تموز الحالي بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها للقضاء على خلايا داعش و قطع طرق مروره من […]

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