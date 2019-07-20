الكعبي : هناك توجهات لتحريك الاقتصاد عبر مشاركة القطاع الخاص المحلي في التنمية

2019/07/20 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الى وجوب تفعيل القطاع الخاص عبر اليات عملية سريعة ودقيقة وعدم الاقتصار على ترديدها إعلاميا.واكد / حسب بيان لمكتبه / خلال لقائه اليوم وفد اتحاد رجال الأعمال العراقيين برئاسة راغب رضا بليبل للبحث في تشريع مقترح قانون خاص باتحاد رجال الأعمال وتنظيم عملهم ، فضلا […]

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