إيران.. خطرٌ يُهدد نصف الكرة الأرضية

2019/07/20 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق حذر مسؤولون #أميركيون من أن أنشطة #إيران المزعزعة للاستقرار، التي لا تقتصر فقط على منطقة #الشرق_الأوسط، بل تمتد إلى النصف الغربي من #الكرة الأرضية.حساب “فريق […]

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