تحذيرات من “الخلايا السوداء”: تنشط علنا في صلاح الدين وتهدد ثلاث محافظات

2019/07/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، مما اسماها “الخلايا السوداء” والتي تنشط بشكل علني في قرى صلاح الدين قرب الحدود مع المحافظة، مشيرا إلى ان الخلايا تهدد ثلاث محافظات اخرى.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) محمد العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلايا تنظيم داعش الارهابي تنشط بشكل علني في […]

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