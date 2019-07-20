حاتم الجوهرى - زيارة القدس.. شرعنة الاحتلال وتجميل لوجهه

2019/07/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى مؤخرا خرجت من مصر بعض الدعاوي طيبة النية حسنة القصد لزيارة الأماكن المقدسة بمدينة القدس في الأرض الفلسطينية المحتلة، الحجة الأساسية لهذه الدعوات هى دعم الداخل الفلسطيني وإبراز الحضور العربي المساند له، لكنني أعتقد أن ذلك الاجتهاد جانبه الصواب كثيرا..هناك ألف طريقة وطريقة يمكن لأصحاب الدعوة تلك دعم الصمود الفلسطيني والحق العربي والقدس المحتلة بها، هناك يوم الأرض ويوم القدس العالمي وذكرى النكبة ......

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