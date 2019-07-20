عبدالرزاق دحنون - ستالين شيوعياً

2019/07/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون (سوّالنا الهور مرك والزور خواشيك)مثل شعبي عراقي أحاول من أربعين عاماً-وأنا في الحزب الشيوعي السوري ما أزال- أن أفهم كيف يكون الإنسان شيوعياً جيداً، لم أُفلح في ذلك، ولم أصل حتى اليوم إلى نتيجة مرضية.ما السر يا ترى؟ الشيوعية كفكرة متاحة للجميع، مشاع، يمكن فهمها نظرياً من الكتب.فقط اقرأ "البيان الشيوعي" وستفهم.ولكن عندما "زُرعتْ" في أرض "الواقع" كانت نتيجة الحصاد خليطاً فيه القمح والش......

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