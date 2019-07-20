2019/07/20 | 13:46

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عبد المهدي يوجه هندسة الحشد بإقامة مشاريع خدمية شمالي بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، مديرية

هندسة الحشد الشعبي بإقامة مشاريع خدمية وتعبيد الطرق النيسمية وكري

الأنهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد، عقب انتهاء المرحلة الثانية

من عمليات (إرادة النصر).

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، إن "عبد المهدي وجه خلال زيارته

للقطعات التي تنفذ عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية مديرية

هندسة الحشد الشعبي بتعبيد الطرق النيسمية لتكون صالحة للاستخدام

المدني وكري الأنهر والمبازل في مناطق شمالي بغداد لخدمة

المزارعين".

وأضاف أن، "عبد المهدي وجه الهندسة كذلك بإقامة مشاريع خدمية

بالتنسيق مع إدارة المحافظة".

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