المنافذ لـ

2019/07/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن وجود 26 منفذاً حدودياً في شمال العراق غير مسيطر عليها يتم من خلالها إدخال المواد الغذائية

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