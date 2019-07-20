نقص فيتامين B12 يسبب امراض خطيرة

2019/07/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشف باحثون أن هنالك ثلاث علامات خفية يجب الحذر منها تدل على نقص فيتامين B12 ، حيث أن عدم علاج النقص الحاصل في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.وقال الباحثون، ان ” نقص فيتامين B12 أن يتطور الى مرض خطير إذا لم يحصل الجسم على ما يكفيه من الأطعمة المستهلكة، ويعد هذا […]

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