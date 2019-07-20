تعرف على نتائج قرعة بطولة غرب آسيا

2019/07/20 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اجريت قرعة بطولة غرب آسيا “اسيا سيل”، قبل قليل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال مراسل / املعلومة/ إن قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا، اجريت قبل قليل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.واوضح أن المجموعة الاولى ضمت منتخبات العراق وسوريا ولبنان اليمن وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من الاردن والسعودية والكويت […]

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