نائب: حلم الحكمة بالهيمنة على البصرة اصبح مستحيلا

2019/07/20 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد النائب عن تحالف البناء حسن سالم، السبت، تظاهرات تيار الحكمة بانها “محاولة يائسة” لابراز العضلات لكن السحر انقلب على الساحر, مؤكدا ان حلم الحكمة بالعودة للهيمنة على مقدرات البصرة اصبح امر مستحيلا.وقال سالم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دعوة تيار الحكمة للخروج في 14 محافظة هو ابراز للعضلات الا انها كانت متواضعة ولا […]

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