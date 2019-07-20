برشلونة يرصد مهاجماً ألمانياً

2019/07/20 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، إن نادي برشلونة يراقب إحدى الجواهر الألمانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الفنيين في برشلونة، يراقبون كاي هافيرتز، لاعب وسط بايرن ليفركوزن.

وأوضحت أن هافيرتز صاحب الـ20 عامًا قدم أرقامًا مميزة، في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة، خلال 42 مباراة.

وأكدت الصحيفة أن هافيرتز يحظى أيضًا بمراقبة بايرن ميونخ، كأي لاعب شاب يبرز في الدوري الألماني.

يذكر أن عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن ينتهي في صيف 2022، وهو ما يصعب المفاوضات بشأن رحيله خلال الميركاتو الحالي.

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