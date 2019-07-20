القبض على ثلاثة دواعش بـ”ديوان الجند” في ايمن وايسر الموصل

2019/07/20 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، القبض على ثلاثة ارهابيين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى “بديوان الجند” خلال سيطرة تنظيم داعش في ايمن وايسر الموصل.وقال معن في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “مديرية شرطة ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ...

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