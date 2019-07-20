“أنصار الله” تهاجم قاعدة “الملك خالد” الجوية

2019/07/20 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون”، اليوم السبت، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية “مهمة” بقاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء العميد يحيى سريع عبر صفحته على “فيسبوك” صباح اليوم السبت “سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف2k استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة …

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