القيادة المركزية الأميركية: وزير الدفاع أذن بنشر قوات في السعودية

2019/07/20 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانا بشأن انتشار قوات عسكرية في المملكة العربية السعودية.

وأفادت القيادة، بصدور موافقة وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأميركية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية، مبينة ان هذا التحرك يوفر رادعا إضافيا، ويضمن قدرة واشنطن على الحفاظ عن مصالحها في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة.

واشارت القيادة الى أن هذا التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية، مضيفة أنها تواصل تقييم وضع القوة في المنطقة، وتعمل مع السلطات السعودية لتعزيز العمل المشترك.

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