مكتب انتخابات نينوى ينتقد عدم جدية الاحزاب والكتل السياسية في حث المواطنين لتحديث بياناتهم الانتخابية

2019/07/20 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة نينوى الاحزاب والكتل السياسية في عدم حث المواطنين الموصليين لتحديث بياناتهم الانتخابية.وقال مسؤول اعلام انتخابات نينوى فرحان الكيكي ان”مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة نينوى يواصل عمله في تسجيل الناخبين عن طريق مكاتب التسجيل المنتشرة والبالغة 140 مركزا والفرق الجوالة في المؤسسات والدوائر الحكومية المنتشرة في عموم […]

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