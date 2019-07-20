2019/07/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القدو : جميع المعارضين للتواجد الأميركي ستشملهم العقوبات

دعا النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، الحكومة الى طرد القوات

الاميركية من العراق بشكل فوري ردا على العقوبات الأميركية، مبينا ان

امريكا ستضع جميع المعارضين للتواجد الاميركي على اللائحة في حال عدم

وجود رد حكومي.وقال القدو في تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية مطالبة بطرد جميع

القوات الاميركية من العراق ضمن اجراءات الرد على العقوبات الاميركية

ضد شخصيات قاتلت الارهاب”.واضاف ان “الهدف من ادراج شخصيات على لائحة ارهاب هو دليل على دعم

الولايات المتحدة الجماعات الارهابية وعدم السماح لاي طرف بمحاربة

تنظيم داعش الاجرامي او التطرق لموضوع التواجد الاجنبي في

العراق”.وأوضح القدو ان “عدم الرد على القرار سيشجع الولايات المتحدة على ادر

ادراج جميع الشخصيات المناهضة للتواجد الاميركي في العراق”.

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