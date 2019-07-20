2019/07/20 | 14:17

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هل اقترب الرحيل؟!..



باريس سان جيرمان يستبعد نيمار من ثاني تجاربه الودية

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن قائمة

اللاعبين الذين سيخوضون ثاني التجارب الودية أمام نورنبيرج.ويلتقي بطل الدوري الفرنسي بمنافسه الألماني مساء اليوم السبت في

تمام الساعة السادسة مساءًا، بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي على

دينامو درسدن بنتيجة 6-1.وشهدت القائمة غياب نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق للمباراة الثانية

على التوالي، رغم عودته يوم الأثنين الماضي للانتظام في معسكر

الاعداد للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي

تويتر القائمة والتي تكونت من:أوعاشيشي، أريولا، باكير، برنات، ديالو، دراكسلر، جوكلو، هيمانس،

هيريرا، أنوسينت، خيسي، كيريهر، كورزوا، كواسي، مبابي، مبي سو،

مونييه، نسوكي، سارابيا، توفيقي، تراب، فيراتي، زاجري.

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