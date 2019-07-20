2019/07/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي

لم يتأخر الرئيس الأمريكي ترامب في ان يطلق أي عبارة أو تغريدة تعبر عن روحه العنصرية اتجاه الآخرين وخاصة من أصحاب البشرة ((السمراء)) او

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات ترامب (العنصرية) تنذر أمريكا بـ(حرب اهلية )) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات ترامب (العنصرية) تنذر أمريكا بـ(حرب اهلية )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).