دعوات لإخراج القوات الأمريكية رداً على لائحة العقوبات بحق شخصيات عراقية

2019/07/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا نائب عن تحالف البناء حنين القدو، اليوم السبت، الى إصدار قانون يكون ملزم بإخراج القوات الأمريكية من العراق وانهاء قواعدها من البلاد

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