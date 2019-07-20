مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 200 نائبا

2019/07/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

عقد مجلس النواب اليوم السبت،اعمال الجلسة الـ 33 من الفصل التشريعي الثاني للسنة الاولي من الدورة النيابية الرابعة.

وقال مصدر نيابي لـ “النور نيوز” ان “المجلس عقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 200 نائبا”.

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