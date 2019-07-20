عقب فوز منتخب بلاده بأمم أفريقيا.. سفير الجزائر يوجه رسالة الى الشعب العراقي

2019/07/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه سفير الجمهورية الجزائرية عبد القادر بن شاعة، رسالة الى الشعب العراقي عقب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم افريقيا.

وذكر بيان للسفارة الجزائرية في بغداد اطلع عليه “النور نيوز”، “يسر سفير الجزائر لدى جمهورية العراق، ان يعبر لكافة أبناء الشعب العراقي الشقيق من مواطنين كرام ومسؤولين وصحفيين وادباء ومثقفين ورياضيين وغيرهم عن عرفان وشكر وامتنان الشعب الجزائري على وقوفهم الى جانب المنتخب الجزائري ومساندته طيلة فعاليات كاس امم أفريقيا بجمهورية مصر الغربية الشقيقة ولغاية التتويج”.

وأضاف، “نشكر كل من بادر واتصل او راسل السفارة لتقديم التهاني والتبريكات على اثر هذا الفوز التاريخي، وهذا دليل آخر على ان العلاقات الاخوية الممتازة بين الشعبين والبلدين الشقيقين العراق والحزائر ما زالت تتغذى من هذا الرصيد التاريخي الهام من المحبة والاحترام والتقدير القائم منذ ثورة التحرير الجزائرية المجيدة”.

وتابع البيان، ان “الشعب الجزائري الذي يكن كل محبة وتقدير للشعب العراقي الشقيق يقف دائما الى جانبه ويتمنى له المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار وان يوفقه الله لكل خير وفلاح ولكل فوز وصلاح، حفظ الله العراق وشعب العراق الشقيق”.

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