عبدالمهدي يوجه القطعات العسكرية بأداء واجبها بمهنية عالية والتعاون مع العشائر

2019/07/20 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ميدانيا على اطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها التي بدأت الصفحة الاولى منها فجر هذا اليوم السبت، حيث تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “التقى عبد المهدي بالقادة والآمرين واستمع الى شرح مفصل عن الخطط والاجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون في هذه المناطق ومنع فلول عصابة داعش من التسلل اليها او اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات ارهابية”.

وأضاف، ان “عبد المهدي وجه القطعات العسكرية كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وابناء العشائر والوجهاء واهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية”.

وقال رئيس الوزراء، ان “وحدة شعبنا وتعاونه مع قواتنا المسلحة كفيلان بتوفير الامن والاستقرار وتوفير الشروط لتقديم الخدمات للمواطنين.



فالامن والخدمات كل واحد لايمكن تجزئتهما”، داعيا الدوائر الخدمية والادارية والقضائية والجهد الهندسي الى “مضاعفة جهودهم لخدمة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الاهمال والارهاب”.

وحيا عبد المهدي، المقاتلين من مختلف التشكيلات المشاركة، مشيدا بـ”التنسيق العالي فيما بينها وبالعلاقة المتميزة بين القوات الأمنية والمواطنين وكسب ثقتهم، والتي تعد عاملا اساسيا في نجاح العملية وتحقيق اهدافها”.

ورافق القائد العام للقوات المسلحة في جولته الميدانية، فجر اليوم، وزيرا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وعدد من القادة العسكريين في قيادة عمليات بغداد والعمليات المشتركة والشرطة الاتحادية والرد السريع والقوات الجوية و النهرية.

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