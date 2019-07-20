2019/07/20 | 14:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب: حلم الحكمة بالهيمنة على البصرة اصبح مستحيلا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
عد النائب عن تحالف البناء حسن سالم، السبت، تظاهرات تيار الحكمة بانها “محاولة يائسة” لابراز العضلات لكن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: حلم الحكمة بالهيمنة على البصرة اصبح مستحيلا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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