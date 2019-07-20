نائب: حلم الحكمة بالهيمنة على البصرة اصبح مستحيلا

2019/07/20 | 14:18

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بغداد :سومر نيوز

عد النائب عن تحالف البناء حسن سالم، السبت، تظاهرات تيار الحكمة بانها “محاولة يائسة” لابراز العضلات لكن...

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